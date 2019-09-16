Півзахисник Десни Владислав Калітвінцев грав проти Динамо із подвійною мотивацією.

Про це розповів сам гравець.

"Звичайно, хотілося добре зіграти проти клубу, який виховав мене. Не один рік я провів в структурі Динамо. Звичайно, у мене була подвійна мотивація.

Я поважаю київське Динамо, вони зробили з мене футболіста, вони заклали в мені фундамент. Тому я навіть не думав радіти забитому голу. З великою повагою ставлюся до клубу. Емоції були в роздягальні, пораділи трохи. Думаю, через годину вже забудемо про це та будемо готуватися до гри з Шахтарем", - розповів Калітвінцев.