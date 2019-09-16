Відомий журналіст подякував Суркісам за вклад у Динамо

В Україні важко найти людей, які будуть вкладати гроші в український спорт.

Про це розповів журналіст Андрій Шахов у Facebook.

"Ви впевнені, що знайдуться люди, які з радістю підхоплять Динамо і будуть вкладати в нього десятки мільйонів щорічно? Ви впевнені, що Динамо не повторить долю Дніпра і Металіста? Ви впевнені, що якщо в клуб прийдуть шейхи або китайці вони будуть вкладати гроші, як в ПСЖ або в Ман Сіті? Адже є варіант з Малагою, яку власники-іноземці майже вивели в півфінал Ліги чемпіонів, а потім благополучно закинули. І зараз Малага тільки в Сегунді.

Тому я вдячний братам Суркісам за те, що вони навіть в такий непростий, в тому числі для свого бізнесу, час продовжують вкладати гроші в клуб. Вони допускають помилки? Я вважаю, що так, причому це стосується не тільки якихось призначень в першій команді. Але про це краще говорити особисто", – розповів Шахов.