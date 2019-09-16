Гравця Динамо необхідний час, щоб зрозуміти головного тренера Олексія Михайличенка.

Про це розповів нападник киян Фран Соль.

"Михайличенко? Він розвинений в плані культури футболу: він грав і за Сампдорію, Рейнджерс. Тому ми сподіваємося, що він передасть всі ці знання нам. Але, звичайно, на це потрібен час. Нам потрібен час, щоб зрозуміти його, а йому, щоб зрозуміти нас", - відзначив Соль.