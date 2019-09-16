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Миколенко: Не хочу розповідати, що у нас в роздягальні твориться

Сьогодні 09:14 1420 0
Віталій Миколенко прокоментував поразку від Десни
Миколенко: Не хочу розповідати, що у нас в роздягальні твориться
#Динамо, #Миколенко, #УПЛ

Джерело - isport.ua.

Кожен гравець Динамо має поставити собі питання про непереможну серію команди.

Про це розповів захисник киян Віталій Миколенко.

"Я не хотів би розповідати, що у нас в роздягальні твориться, але зараз момент не з кращих.

Коли Динамо виграє? Кожен гравець в команді ставить це питання самому собі. По крайней мере, я ставлю, намагаюся розібратися в собі, перш за все. Але, як бачите, нічого не виходить - дві помилки, два голи ... Нічого не можу сказати ", - розповів Миколенко.

Раніше, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.

Нагадаємо, Михайличенко вказав причину провалу у матчі із Десною.

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