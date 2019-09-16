Джерело - isport.ua.
Кожен гравець Динамо має поставити собі питання про непереможну серію команди.
Про це розповів захисник киян Віталій Миколенко.
"Я не хотів би розповідати, що у нас в роздягальні твориться, але зараз момент не з кращих.
Коли Динамо виграє? Кожен гравець в команді ставить це питання самому собі. По крайней мере, я ставлю, намагаюся розібратися в собі, перш за все. Але, як бачите, нічого не виходить - дві помилки, два голи ... Нічого не можу сказати ", - розповів Миколенко.
Раніше, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.
Нагадаємо, Михайличенко вказав причину провалу у матчі із Десною.