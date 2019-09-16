Караваєв: Кожен повинен зрозуміти, для чого він перебуває у Динамо

Футболісти київського Динамо один одному в очі сказали, що іншого шансу немає.

Це захисник киян Олександр Караваєв заявив в ефірі програми Профутбол.

"Не виправдовуємося. Граємо, намагаємося, є моменти, але забити не виходить. Якийсь нефарт. Єдине, що позитивне, так це те, що на кожну гру приходить 14-15 тисяч уболівальників.

З хлопцями поговорили, і, перш за все, кожен повинен зрозуміти, для чого він перебуває в такому клубі, як Динамо. І з себе запитувати максимум на тренуваннях, і тоді прийде результат.

Коли команда виграє? Хочеться в найближчий четвер. У нас є чотири дні, будемо готуватися. Один одному в очі сказали, що іншого шансу немає", — зазначив Караваєв.