Волинь врятувала матч з Балканами у 9 турі Першої ліги

У компенсовані хвилини матчу господарі реалізували пенальті

Джерело - Чемпіон.

У 9-му турі української Першої ліги луцька Волинь не змогла перемогти Балкани.

У першому таймі гостям вдалося двічі відзначитися. У середині другого тайму Пономар відіграв один м'яч, а у компенсовані хвилини завдяки реалізованому пенальті Волинь втрятувала від поразки.

Чемпіонат України - Перша ліга 2019/20

9 тур, 15 вересня

Волинь - Балкани 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 15 Златов (пен), 0:2 - 38 Паламар, 1:2 - 67 Пономар, 2:2 - 90+3 Бартуловіч (пен)

Раніше, Волинь не переграла Інгулець.

Нагадаємо, Металіст 1925 у дев’ятьох програв Минаю.