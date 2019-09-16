Волинь врятувала матч з Балканами у 9 турі Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 9-му турі української Першої ліги луцька Волинь не змогла перемогти Балкани.
У першому таймі гостям вдалося двічі відзначитися. У середині другого тайму Пономар відіграв один м'яч, а у компенсовані хвилини завдяки реалізованому пенальті Волинь втрятувала від поразки.
Чемпіонат України - Перша ліга 2019/20
9 тур, 15 вересня
Волинь - Балкани 2:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 15 Златов (пен), 0:2 - 38 Паламар, 1:2 - 67 Пономар, 2:2 - 90+3 Бартуловіч (пен)
Раніше, Волинь не переграла Інгулець.
Нагадаємо, Металіст 1925 у дев’ятьох програв Минаю.