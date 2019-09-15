Мій профіль
Динамо зганьбилося у матчі проти Десни
Вчора 19:02 1359
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Вчора 23:26 424
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 21:48 27886
Мотор програв Веспрему у першому турі Ліги чемпіонів
Вчора 19:34 436
Іспанія перемогла Аргентину та виграла чемпіонат світу
Вчора 16:57 553
Беленюк вийшов у фінал чемпіонату світу з боротьби
Вчора 16:14 1308
Стаховський і Молчанов зазнали поразки в парній зустрічі на Кубку Девіса
Вчора 14:39 451
Хейні побив росіянина і став претендентом на пояс Ломаченка
Вчора 09:16 1566
Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ
14.09.2019 21:51 772 2
Манчестер Сіті сенсаційно програв Норвічу у 5 турі АПЛ
14.09.2019 21:22 1235
Навколо спорту
Блоги
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса Андрій Твердохліб
Вчора 23:26 424
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни Андрій Твердохліб
Вчора 21:12 1704 3
Десна забила гол-красень у ворота Динамо
Десна забила гол-красень у ворота Динамо Андрій Твердохліб
Вчора 18:45 2030
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео Андрій Твердохліб
Вчора 10:13 2743
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України Valeriy Ruchka
Вчора 09:51 363
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
14.09.2019 23:02 1325
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
14.09.2019 20:50 2516 1
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США!
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США! Valeriy Ruchka
14.09.2019 07:56 2175 1
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
13.09.2019 20:39 1520
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки Андрій Твердохліб
13.09.2019 16:01 1633
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15 Вересня 2019
23:58 Футбол Кононов може замінити Михайличенка у Динамо - ЗМІ 200
23:44 Футбол Мілан переміг Верону, Болонья перестріляла Брешію. Результати матчів 3 туру Серії А 76
23:29 Футбол Михайличенко: Шапаренко не провів жодного повноцінного тренування 335
23:26 Блог Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса 424
23:06 Бокс Вайлдер: З Ф’юрі покінчено 296
22:51 Футбол Бєсєдін: Так грати не можна! Соромно перед уболівальниками 390 2
22:46 Теніс Стаховський встановив рекорд на Кубку Девіса 209
22:30 Футбол Колос – ФК Львів 1:0. Відео голів 105
22:16 Футбол Михайличенко вказав причину провалу у матчі із Десною 576 1
21:58 Футбол Хобленко замінив Мілевського та відзначився голом за Динамо 206
21:48 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 27886
21:40 Футбол Яремчук знову відзначився голом за Гент 365
21:22 Футбол Колос вирвав перемогу у ФК Львів 489
21:12 Блог Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни 1704 3
21:05 Футбол Мхітарян допоміг Ромі розгромити Сассуоло у 3 турі Серії А 276
20:48 Теніс Матч Марченка на Кубку Девіса перенесли через темряву 478
20:26 Футбол Арсенал не зміг переграти Вотфорд у 5 турі АПЛ 175
20:10 Футбол Динамо – Десна 1:2. Огляд матчу 388 1
19:56 Футбол Гомес бачить перспективу у грі Олімпіка 230
19:38 Футбол Саккі розкритикував Конте 236
19:34 Гандбол Мотор програв Веспрему у першому турі Ліги чемпіонів 436
19:22 Футбол Динамо – Десна 1:2. Відео голів. 655
19:02 Футбол Динамо зганьбилося у матчі проти Десни 1359
18:48 Теніс Стаховський переміг Фучовича та зрівняв рахунок у матчі Кубка Девіса 372
18:45 Блог Десна забила гол-красень у ворота Динамо 2030

Михайличенко: Шапаренко не провів жодного повноцінного тренування

Вчора 23:29 335 0
Олексій Михайличенко прокоментував готовність Миколи Шапаренка
Михайличенко: Шапаренко не провів жодного повноцінного тренування
#Динамо, #Шапаренко

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Микола Шапаренко продовжує відновлюватися після травми.

Про це розповів головний тренер Динамо Олексій Михайличенко.

"Ви знаєте, він поїхав до молодіжної збірної і не провів жодного повноцінного тренування, займаючись за індивідуальною програмою. Він відіграв два матчі, повернувся до розташування клубу, знову отримав травму й зараз відновлюється. Тому я нічого сказати не можу", – розповів Михайличенко.

Раніше, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.

Нагадаємо, Маріуполь розписав мирову з Олімпіком.

Коментарі ()