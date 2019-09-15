Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Микола Шапаренко продовжує відновлюватися після травми.
Про це розповів головний тренер Динамо Олексій Михайличенко.
"Ви знаєте, він поїхав до молодіжної збірної і не провів жодного повноцінного тренування, займаючись за індивідуальною програмою. Він відіграв два матчі, повернувся до розташування клубу, знову отримав травму й зараз відновлюється. Тому я нічого сказати не можу", – розповів Михайличенко.
Раніше, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.
Нагадаємо, Маріуполь розписав мирову з Олімпіком.