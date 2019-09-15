Бєсєдін: Так грати не можна! Соромно перед уболівальниками

Джерело - Football Hub.
Гравці київського Динамо мають всі разом виправляти ситуацію, в якій опинилися команда.
Про це заявив форвард киян Артем Бєсєдін у коментарю Football Hub.
"Безлад якийсь в плані гри і результату. Не пам'ятаю, коли таке було. Всі разом у це влізли, разом треба і розбиратись. Потрібно робити висновки, тому що так грати не можна! Зайвий раз в місто не вийдеш, тому що соромно перед уболівальниками.
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Динамо 6 матчів не може виграти - це неприпустимо. Треба виправляти ситуацію. Виправляти всім разом.
Ніяких причин шукати не треба. Їх потрібно виправляти на футбольному полі", - зазначив Бєсєдін.
У матчі 7 туру УПЛ Динамо вдома програло Десні, після чого вболівальники біло-синіх освистали команду на Олімпійському.