Джерело - ua-football.com.
Рома перед матчем із Сассуоло не зможе розраховувати на всіх своїх новачків.
Про це розповів головний тренер римлян Паулу Фонсека.
"Смоллінга ще трохи турбує привідний м'яз, в цьому немає нічого серйозного, але в будь-якому випадку ми вирішили не ризикувати. Ми хочемо, щоб він був готовий на 100%, а не на 80 або 70.
У нас ще буде серія ігор, там кожен буде необхідний. Я погодився з медичним персоналом.
Мхітарян прибув в хорошому фізичному стані, він готовий вийти. Чи вийде він на поле з першої хвилини? Я поки не можу розкрити наш склад", - розповів Фонсека.
Нагадаємо, Аталанта Маліновського вирвала перемогу в Дженоа у 3 турі Серії А.
Раніше, Наполі переміг Сампдорію.