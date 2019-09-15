Рома перед матчем із Сассуоло не зможе розраховувати на всіх своїх новачків.

Про це розповів головний тренер римлян Паулу Фонсека.

"Смоллінга ще трохи турбує привідний м'яз, в цьому немає нічого серйозного, але в будь-якому випадку ми вирішили не ризикувати. Ми хочемо, щоб він був готовий на 100%, а не на 80 або 70.

У нас ще буде серія ігор, там кожен буде необхідний. Я погодився з медичним персоналом.

Мхітарян прибув в хорошому фізичному стані, він готовий вийти. Чи вийде він на поле з першої хвилини? Я поки не можу розкрити наш склад", - розповів Фонсека.