Бордо переміг Мец. Результати матчів 5 туру Ліги 1

Збито 5 м'ячів у чотирьох матчах

Джерело - Чемпіон.

У п’ятому турі французької Ліги 1 відбулися ще чотири матчі.

Бордо потужно провело стартові хвилини зустрічі з Мецом, забивши два м’ячі. Здобуту перевагу змогли втримати до фінального свистка. Монпельє святкувало вольову перемогу над Ніццою. Інші два матчі завершилися без забитих м’ячів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

5 тур, 14 вересня

Бордо - Мец 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Бріан, 2:0 - 9 Де Превіль

Брест - Ренн 0:0

Діжон - Нім 0:0

Монпельє - Ніцца 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 34 Тамез, 1:1 - 37 Делор, 2:1 - 56 Молле

Раніше, ПСЖ завдяки голу Неймара здолав Страсбург.

Нагадаємо, що ультрас ПСЖ бойкотуватимуть ігри через Неймара.