Бордо переміг Мец. Результати матчів 5 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У п’ятому турі французької Ліги 1 відбулися ще чотири матчі.
Бордо потужно провело стартові хвилини зустрічі з Мецом, забивши два м’ячі. Здобуту перевагу змогли втримати до фінального свистка. Монпельє святкувало вольову перемогу над Ніццою. Інші два матчі завершилися без забитих м’ячів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
5 тур, 14 вересня
Бордо - Мец 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 7 Бріан, 2:0 - 9 Де Превіль
Брест - Ренн 0:0
Діжон - Нім 0:0
Монпельє - Ніцца 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 34 Тамез, 1:1 - 37 Делор, 2:1 - 56 Молле
Раніше, ПСЖ завдяки голу Неймара здолав Страсбург.
Нагадаємо, що ультрас ПСЖ бойкотуватимуть ігри через Неймара.