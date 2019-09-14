Скрипник: Краще така поразка, ніж стояти автобусом

Луганська Зоря у матчі з Шахтарем зазнала поразки, за яку не соромно.

Про це наставник луганчан Віктор Скрипник заявив в ефірі телеканалу Футбол 2.

"По-перше, вітаю Шахтар з перемогою. Поразка, за яку не соромно. Ми зіграли так, як хотіли. Намагалися противника спантеличити. Були два швидких форварда, є Будківський, який додавав росту в атаці. Допускали помилки, але я не можу сказати їм погані слова. Хлопці віддавалися на полі, але були помилки.

Подивимося, яка буде реакція. Хотілося заробити очки, але грали ми гідно, це вселяє оптимізм. Не все у нас виходить, і це було видно ще в матчі з Еспаньолом.

Перший тайм хороший, і при 2:3 ми намагалися йти в атаку. Ми дійсно намагалися переграти Шахтар. Краще така поразка, ніж стояти автобусом і програти 0:1. Забили 3 на виїзді", - сказав Скрипник.