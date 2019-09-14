Манчестер Юнайтед здолав Лестер. Результати матчів 5 туру АПЛ

Неймовірний Абрагам у Челсі

Джерело - Чемпіон.

У п’ятому турі англійської Прем’єр-ліги відбулися ще п’ять матчів.

МЮ святкував мінімальну перемогу. Абрагам у Челсі забив тричі у ворота суперника і одного разу у власні. Тоттенгем забив чотири м’ячі в одному матчі у ворота Крістал Пелеса.

Чемпіонат Англії - Прем’єр-ліга 2019/20

5 тур, 14 вересня

Брайтон - Бернлі 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Мопе, 1:1 - 90+1 Хендрік

Вулвергемптон - Челсі 2:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 31 Томорі, 0:2 - 34 Абрагам, 0:3 - 41 Абрагам, 0:4 - 55 Абрагам, 1:4 - 69 Абрагам (авт.), 2:4 - 85 Кутроне, 2:5 - 90+6 Маунт

Манчестер Юнайтед - Лестер 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 8 Рашформ

Тоттенгем - Крістал Пелес 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 10 Сон Хин Мін, 2:0 - 21 Ван Анхолт (авт), 3:0 - 23 Сон Хин Мін, 4:0 - 42 Ламела

Шеффілд Юнайтед - Саутгемптон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 66 Дженепо

Нещодавно Кроос продовжив контракт з Реалом, який тепер закінчується влітку 2023 року.

Нагадаємо, Зідан хоче переманити Канте у Реал.