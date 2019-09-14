Шаран: Зіграли у той футбол, який може Олександрія

Нарешті футболісти Олександрії показали те, що хотів бачити від них тренерський штаб команди.

Про це наставник команди Володимир Шаран заявив після перемоги на Дніпром-1 (2:0).

"Нарешті ми показали те, що хотіли бачити від наших хлопців. Зіграли у той футбол, який може Олександрія. Не можу сказати, що ми технічна команда, але є такою, яка завжди грає агресивно, готова фізично. Цього ми в домашніх поєдинках поки не бачили і після поразки від Десни бажали реабілітуватись перед вболівальниками. Я вдячний хлопцям за самовіддачу, за гру, тому що ми переважали суперника, не давали нічого створити біля наших воріт. Вважаю, заслужено перемогли.

У першому таймі зрозуміло було, що трохи не виходило в атаці, але в плані пресингу побачили непогані дії гравців. У другому таймі з виходом і Сітала, і Ковальця (це було все заплановано) додали спокою в атаці. Ковалець може віддати передачу, що він і зробив, і Сітало може забити – нарешті йому це вдалося. Головне, що до кінця матчу витримали темп, і я вдячний хлопцям", - сказав Шаран.