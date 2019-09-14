Матчі кваліфікації до чемпіонату Європи має допомогти київському Динамо переде матчем з Десною.

Про це розповів півзахисник киян Олександр Андрієвський.

"Упевнений, міжнародна пауза піде на користь. У нас новий тренер, у якого свої вимоги, він акцентує увагу на інших взаємодіях, та й загалом тренувальний процес змінився. Спочатку було непросто, саме тому був потрібен час, щоб звикнути до цього. Зараз уже все добре, усі розуміють, що від кожного вимагається, постараємося все показати у грі", - сказав Андрієвський.