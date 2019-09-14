Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

Перше коло

1 Шахтар 6 18 2 Десна 6 11 3 Зоря 6 11 4 Олександрія 6 9 5 Динамо 5 8 6 Дніпро-1 6 8 7 Ворскла 6 7 8 Колос 6 7 9 Маріуполь 5 7 10 Львів 6 6 11 Карпати 6 5 12 Олімпік 6 1

1 тур (28 - 31 липня)*

28.07

Ворскла – Зоря 0:1 (0:1): трансляція; огляд матчу**

30.07

Десна – Львів 1:2: трансляція; огляд матчу

Колос – Маріуполь 2:1: трансляція; огляд матчу

31.07

Дніпро -1 2:0 Олімпік : трансляція; огляд матчу

Олександрія 1:3 Шахтар: трансляція; огляд матчу

Карпати 0:2 Динамо: трансляція; огляд матчу

Setanta Sports в Україні: де дивитися онлайн телеканалу

2 тур (3 - 4 серпня)

3.08

Маріуполь 2:1 Олександрія: трансляція; огляд матчу; відео голів

Десна 2:0 Ворскла: трансляція; огляд матчу; відео голів

Львів 0:3 Динамо: трансляція; огляд матчу

4.08

Шахтар 3:0 Карпати: трансляція; огляд матчу

Олімпік 0:1 Колос: трансляція; огляд матчу

Зоря 1:1 Дніпро-1: трансляція; огляд матчу

Ломаченко - Кемпбелл: дивитися онлайн. LIVE-трансляція

3 тур (10 - 11 серпня)

10.08

Динамо 1:2 Шахтар: трансляція; відео голів; огляд матчу

Ворскла 3:2 Львів: прев'ю; огляд матчу

Олександрія 2:1 Олімпік: прев'ю; огляд матчу

11.08

Дніпро-1 0:1 Десна: прев'ю, огляд матчу

Колос 1:2 Зоря: прев'ю, огляд матчу

Карпати 1:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

4 тур

(17 серпня)

Десна 0:0 Колос: прев'ю, огляд матчу

Ворскла 1:1 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

(18 серпня)

Маріуполь – Динамо (перенесено на 25 вересня)

Олімпік 1:3 Карпати: прев'ю, огляд матчу

Зоря 1:2 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Львів 0:2 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

5 тур

24 серпня

Колос 0:3 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

Олександрія 0:3 Десна: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:1 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

25 серпня

Карпати 0:1 Зоря: прев'ю, огляд матчу

Шахтар 5:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

26 серпня

Дніпро-1 2:3 Львів: прев'ю, огляд матчу

6 тур

30 серпня

Десна 0:0 Карпати: прев'ю, огляд матчу

31 серпня

Ворскла 0:1 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Дніпро-1 2:1 Колос: прев'ю, огляд матчу

Львів 0:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

1 вересня

Олімпік 0:4 Шахтар: огляд матчу

Зоря 2:2 Динамо: огляд матчу

7 тур

14 вересня

Олександрія – Дніпро-1: прев'ю, трансляція, огляд матчу

Карпати – Ворскла: прев'ю, трансляція, огляд матчу

Шахтар – Зоря: прев'ю, трансляція, огляд матчу

15 вересня

Колос – Львів: прев'ю, огляд матчу

Маріуполь – Олімпік: прев'ю, огляд матчу

Динамо – Десна: прев'ю, огляд матчу

8 тур

(21 вересня)

Десна – Шахтар

Ворскла – Динамо

Дніпро-1 – Карпати

Колос – Олександрія

Зоря – Маріуполь

Львів – Олімпік

9 тур

(28 вересня)

Олександрія – Львів

Карпати – Колос

Динамо – Дніпро-1

Шахтар – Ворскла

Маріуполь – Десна

Олімпік – Зоря

10 тур

(5 жовтня)

Десна – Олімпік

Ворскла – Маріуполь

Дніпро-1 – Шахтар

Колос – Динамо

Олександрія – Карпати

Львів – Зоря

11 тур

(19 жовтня)

Карпати – Львів

Динамо – Олександрія

Шахтар – Колос

Маріуполь – Дніпро-1

65. Олімпік – Ворскла

66. Зоря – Десна

* - базові дати турів (додаткова інформація з'являтиметься за два тижні до початку туру)

** - відеоогляд матчу