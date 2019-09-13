Санжар: Ми виконаємо завдання потрапити до першої шістки

Перед новим тренерським штабом Карпат поставлено два завдання.

Про це наставник команди Роман Санжар заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Думаю, буде дуже непростий матч, в якому кожна з двох команд буде прагнути перемогти. Природно, ми будемо грати тільки на перемогу в присутності наших уболівальників. Докладемо максимум зусиль, щоб перемогти.

Перше завдання - перша шістка. Друга - стиль гри повинен змінитися, керівництво хоче бачити атакуючий футбол. Я не боюся, з великим бажанням прийняв цей виклик для себе. Прекрасно розумію всі складнощі, вимогливих уболівальників, керівництво клубу.

Відчуваю в собі, в тренерському штабі потенціал. Упевнений, завдання, які перед нами ставляться, ми їх все виконаємо", - сказав Санжар.