Шовковський назвав трьох злих геніїв у своїй кар'єрі

Джерело - dynamo.kiev.ua.
Трьома злими геніями для Олександра Шовковського були Олексій Михайличенко, Юрій Сьомін та Сергій Краковський.
Про це Шовковський заявив football24.ua.
1. Олексій Михайличенко
Тоді: асистент Валерія Лобановського, згодом - головний тренер Динамо (2002-04)
Тепер: головний тренер Динамо
2. Юрій Сьомін
Тоді: головний тренер Динамо (2007-09, 2010-12)
Тепер: головний тренер московського Локомотива
3. Сергій Краковський
Тоді : тренер воротарів Динамо (2007-09)
Тепер : тренер воротарів збірної України U-19
"Робота з Сергієм Вікторовичем Краківським - це безцінний досвід в моїй практиці. Час, коли я раз і назавжди для себе зрозумів - схема, методика, ставлення до тренувань - я так ніколи працювати не буду. Ні з ким". - зазначив Шовковський.
Раніше, Мазяр вказав причину переходу у ФК Львів.
Нагадаємо, ФК Львів підписав вихованця Динамо.