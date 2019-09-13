Шовковський назвав трьох злих геніїв у своїй кар'єрі

Трьома злими геніями для Олександра Шовковського були Олексій Михайличенко, Юрій Сьомін та Сергій Краковський.

Про це Шовковський заявив football24.ua.

1. Олексій Михайличенко

Тоді: асистент Валерія Лобановського, згодом - головний тренер Динамо (2002-04)

Тепер: головний тренер Динамо

2. Юрій Сьомін

Тоді: головний тренер Динамо (2007-09, 2010-12)

Тепер: головний тренер московського Локомотива

3. Сергій Краковський

Тоді : тренер воротарів Динамо (2007-09)

Тепер : тренер воротарів збірної України U-19

"Робота з Сергієм Вікторовичем Краківським - це безцінний досвід в моїй практиці. Час, коли я раз і назавжди для себе зрозумів - схема, методика, ставлення до тренувань - я так ніколи працювати не буду. Ні з ким". - зазначив Шовковський.