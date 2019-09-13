Коноплянка з Шахтарем відправився на матч із Зорею

Борячук може зіграти проти Зорі

Джерело - ФК Шахтар.

Шахтар відправився до Харкова, де 14-го вересня відновить чемпіонат України поєдинком проти Зорі.

Про це повідомляє прес-служба гірників.

У заявці команди Луїша Каштру відзначимо форварда Андрія Борячука, який раніше відмовився повертатися в Маріуполь і збирався чекати шанс у Шахтарі.

Крім того, через травму Давида Хочолави в заявці знайшлося місце Валерію Бондарю. В офіційному матчі має шанс дебютувати Євген Коноплянка. Матч стартує о 17:00.

Воротарі: Олексій Шевченко, Анатолій Трубін, Андрій Пятов

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Ісмаїлі

Півзахисники: Алан Патрік, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Тайсон, Євген Коноплянка, Дентіньо, Сергій Болбат

Нападники: Жуніор Мораес, Андрій Борячук

Нагадаємо, Коноплянка дебютував у складі Шахтаря.

Раніше, Шахтар дозаявив Коноплянку на Лігу чемпіонів.