Роман Яремчук у нападі збірної України виглядає сильніше за Жуніора Мораеса.

Про це розповів екс-нападник національної збірної Андрій Воробей.

"Сказав би, що Роман попереду виглядає краще Мораеса, він в клубі більше заточений під лінію півзахисту в поєднанні з бразильцями. У чемпіонаті "гірники" заганяють своїх суперників в штрафну, мало не заводять м’яч в ворота, де потрібно тільки вчасно перебувати. Можна назвати Мораеса гравцем штрафного майданчика. А з сильним суперником, як нігерійці, йому доводилося шукати м’яч, вступати в жорсткі єдиноборства з захисниками, тому не зовсім відчував себе в "своїй тарілці". Йому потрібен ще час для адаптації, потрапити під стиль збірної", – розповів Воробей.