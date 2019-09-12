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Мессі: Не знаю, чи хотіла Барселона справді придбати Неймара

Вчора 23:54 347 0
Мессі про переговори ПСЖ і Барси
Мессі: Не знаю, чи хотіла Барселона справді придбати Неймара
#Мессі, #Неймар

Джерело - sportarena.

Капітан Барселони Ліонель Мессі впевнений, що Неймар допоміг би каталонцям виконати поставлені завдання.

Про це Мессі заявив Sport.es.

"Так, дійсно, я хотів би, щоб Неймар прийшов. Розумію людей, які проти цього, і це нормально, враховуючи, як він нас залишав.

Це природно і логічно, що є багато людей, які не хочуть його повернення, але, якщо брати до уваги рівень гри, Неймар - один з кращих гравців в світі, і очевидно, що наша команда з ним би збільшила шанси на досягнення тих результатів, яких ми хочемо досягти. Зі спортивної точки зору хотів би, щоб він повернувся.

Не знаю, чесно, не знаю, чи зробив все Неймар від себе належне, щоб повернутися. У мене не багато інформації про те, як йшли переговори, щоб сказати, що і Барселона зробила все можливе для цього. Мені складно сказати, що відбувалося на той момент всередині керівництва.

Отримував інформацію лише від Неймара, він говорив мені про те, як просуваються справи. Наскільки я знаю, Неймар дійсно хотів повернутися. Не знаю, чи хотів клуб справді його придбати чи ні. Також я розумію, що було дуже складно вести переговори з ПСЖ після всіх цих розмов, які пов'язували його з Барселоною. І складно, тому що це Неймар - він один з кращих. Подібні переговори ніколи не бувають прості. Не можу коментувати це, тому що не знаю все напевно. Знаю багато про те, що було опубліковано і що було сказано. Але в кінцевому підсумку не все вже так очевидно", - зазначив Мессі.

Раніше повідомлялося, що Мессі може перейти до американського клубу.

Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.

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