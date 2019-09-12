Палкін: Таке враження, що Манчестер Сіті грає у чемпіонаті України

Донецький Шахтар детально знає гру, здатності кожного гравця Мансіті та яким чином Гвардіола хоче грати.

Про це гендиректор Шахтаря Сергій Палкін заявив в ефірі Футбол 1.

"Таке враження, що у нас є чемпіонат України, в якому бере участь Манчестер Сіті - ми з ними граємо стільки ж, скільки з українськими командами.

З іншого боку, ми добре знаємо один одного. У нас є шанс показати себе у всеозброєнні. Ми детально знаємо їхню гру, здатності кожного гравця, яким чином Гвардіола хоче грати проти нас. З цієї точки зору, може бути легше", - сказав Палкін.