Яремчук: В Україні команди закриваються - проти Динамо десять чоловік у штрафній

У чемпіонаті Бельгії Жупіле легше грати, ніж в українській УПЛ.

Про це Роман Яремчук заявив FootballHub.

"На Україну не дивляться, як на ринок, щоб брати молодих, потім перепродувати. Більше Європа, Бельгія. Вони беруть молодих, перепродують, роблять бізнес, а Україна якось відійшла в сторону.

Не такий сильно тактичний там футбол, якщо, наприклад, зі збірною порівнювати, але дуже фізичний, на витривалість. Якщо ти не готовий фізично, тобі буде дуже складно. Відкритий футбол, багато моментів і можливостей себе проявити.

Легше грати, ніж в Україні, де команди закриваються, як проти Динамо. Що ти покажеш? Десять чоловік у штрафній - без шансів", - зазначив Яремчук.