Колишній гендиректор Андерлехта заарештований за підозрою у махінаціях

Джерело - football.ua.
Поліція Брюсселя провела арешт колишнього генерального директора Андерлехта Хермана Ван Холсбека.
Про це повідомляє Sky Sports.
Функціонер звинувачується у відмиванні грошей під час трансферу Александара Мітровича, коли той в 2015-му перебирався з Андерлехта в Ньюкасл Юнайтед за 18,5 млн євро.
У даній справі є ще один затриманий - футбольний агент Крістоф Хенротай, який брав участь в нещасливому трансфер.
"Порушення стосуються, зокрема, операцій з відмивання грошей і приватної корупції в контексті трансферів футболістів", - йдеться в заяві прокуратури.
Розслідування проводиться окремо від ще одного гучного скандалу в Бельгії, в результаті якого з жовтня 2018 року було пред'явлено звинувачення 20 підозрюваним. У тому числі агентам, суддям і посадовим особам клубів, в широкому розслідуванні випадків шахрайства і договірних матчів матчів.
Раніше, чотири матчі Кременя потрапили під підозру УАФ.
Нагадаємо, Рух підозрює ПФЛ у корупції.