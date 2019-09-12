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Колишній гендиректор Андерлехта заарештований за підозрою у махінаціях

Сьогодні 20:39 163 0
Холсбек став другим підозрюваним у корупційному справі
Колишній гендиректор Андерлехта заарештований за підозрою у махінаціях
#Андерлехт, #Мітрович

Джерело - football.ua.

Поліція Брюсселя провела арешт колишнього генерального директора Андерлехта Хермана Ван Холсбека.

Про це повідомляє Sky Sports.

Функціонер звинувачується у відмиванні грошей під час трансферу Александара Мітровича, коли той в 2015-му перебирався з Андерлехта в Ньюкасл Юнайтед за 18,5 млн євро.

У даній справі є ще один затриманий - футбольний агент Крістоф Хенротай, який брав участь в нещасливому трансфер.

"Порушення стосуються, зокрема, операцій з відмивання грошей і приватної корупції в контексті трансферів футболістів", - йдеться в заяві прокуратури.

Розслідування проводиться окремо від ще одного гучного скандалу в Бельгії, в результаті якого з жовтня 2018 року було пред'явлено звинувачення 20 підозрюваним. У тому числі агентам, суддям і посадовим особам клубів, в широкому розслідуванні випадків шахрайства і договірних матчів матчів.

Раніше, чотири матчі Кременя потрапили під підозру УАФ.

Нагадаємо, Рух підозрює ПФЛ у корупції.

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