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Коноплянка: Обговорював із Шевченком варіанти свого трансферу

Сьогодні 18:24 363 0
Коноплянка часто був на зв'язку з Шевченком
Коноплянка: Обговорював із Шевченком варіанти свого трансферу
#Коноплянка, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка обговорював з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком свої трансферні пропозиції. 

Про це Коноплянка заявив прес-службі гірників.

"Протягом трьох місяців я вів переговори з багатьма клубами. Не хочу перераховувати. Вибір я зробив, тому не вважаю за потрібне обговорювати тепер, з ким ще були переговори. Шахтар просто проявив більше бажання, мене це дуже цікавило. 

Часто був на зв'язку з Андрієм Шевченком. Так що я йому дав знати, що, швидше за все, перейду до Шахтаря. Так що він знав. Ми обговорювали різні трансфери, різні команди, він не показував негативного відношення до жодного клубу.

Він мене підтримував і привітав, коли все вже стало офіційно. Сказав, що це хороший вибір", - сказав Коноплянка.

Раніше, Коноплянка дебютував у складі Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар дозаявив Коноплянку на Лігу чемпіонів.

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