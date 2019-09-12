Коноплянка: Чому не перейшов до Шахтаря півтора року тому? Нехай це залишиться таємницею

Відповідаючи на питання журналістів у рамках офіційного представлення гравцем Шахтаря Євген Коноплянка не розповів про причину не переходу до гірників півтора роки тому.

Про це повідомляє sport.ua.

"Чому вибрав 15-й номер? Я перейшов в Шахтар в останній день трансферного вікна. Не так багато варіантів залишалося. Для мене, якщо чесно, номер не грає великої ролі. Якби можна було взяти 10-й номер, я б його взяв. Я над Мораесом в збірній жартував на цю тему. Для мене найголовніше, щоб ми грали і забивали.

Півтора роки тому я спілкувався з Сергієм Анатолійовичем Палкіним. Він запитав, чи хочу я перейти в Шахтар. Тоді не вийшло. Добре, що зараз все зрослося. Чому не вибрав тоді – нехай це залишиться між нами", - зазначив Коноплянка.