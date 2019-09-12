Вартість Зінченка збільшилася на 10 мільйонів євро

Джерело - Tribuna.com.
Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко коштує 30 млн євро.
Псля відновлення даних повідомляє Transfermarkt.
Вартість Зінченко збільшилася на 10 млн євро в порівнянні з останнім оновленням, яке відбулося в середині червня.
Це зробило хавбека найдорожчим українським футболістом на даний момент.
Раніше він ділив перше місце з Андрієм Ярмоленком і Віктором Циганковим, їх трансферна вартість становила 20 млн євро.
Дані Transfermarkt по Ярмоленку і Циганкову в останній раз оновлювалися в червні.
Раніше, Шевченко назвав проблему збірної України.
Також, Коноплянка вказав на відсутність ключового гравця збірної України.