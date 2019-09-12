Вартість Зінченка збільшилася на 10 мільйонів євро

Нині він коштує 30 млн євро

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко коштує 30 млн євро.

Псля відновлення даних повідомляє Transfermarkt.

Вартість Зінченко збільшилася на 10 млн євро в порівнянні з останнім оновленням, яке відбулося в середині червня.

Це зробило хавбека найдорожчим українським футболістом на даний момент.

Раніше він ділив перше місце з Андрієм Ярмоленком і Віктором Циганковим, їх трансферна вартість становила 20 млн євро.

Дані Transfermarkt по Ярмоленку і Циганкову в останній раз оновлювалися в червні.

Раніше, Шевченко назвав проблему збірної України.

Також, Коноплянка вказав на відсутність ключового гравця збірної України.