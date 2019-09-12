Циганик: Вимоги Михайличенка дуже схожі на вимоги Лобановського

Вимоги головного тренера київського Динамо Олексія Михайличенка схожі до вимогам знаменитого Валерія Лобановського.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик в авторській передачі Циганик Live.

"Вимоги Михайличенка дуже схожі на вимоги Лобановського. Що було головним у Метра? Це я можу сказати, як людина, яка прочитала всі книжки. Він говорив, що головне – змусити футболіста працювати. Гравці повинні розуміти, що вони працюють, а поле – їх робоче місце. Тому що, за це вони отримують гроші, і за це живуть.

Через якийсь час футболісти розуміють, що їм необхідно працювати: на тренуваннях, в матчах, в спарингах. Футбол – дуже цікава і складна робота. Лобановський вимагав від футболістів саме виконувати свою роботу на футбольному полі. І тоді вони матимуть успіх.

До речі, на тренуваннях у Лобановського проходила, як там не є, нудна рутинна робота. А вже потім усякі тактичні моменти, виходячи з того, які футболісти є в наявності. Думаю, до цього прийде і Михайличенко", - зазначив Циганик.