Олег Блохін спростував інформацію про ймовірність очолити грецький ПАОК.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"А журналісти, які писали про ПАОК, не повідомили, що я можу очолити "Реал" чи "Барселону"? Ні? Дуже шкода.

Які перемовини? З ПАОК? Я поки не маю жодного уявлення про це. Не знаю, звідки така інформація. Сам сміявся, коли прочитав. Журналісти написали, що їм стало відомо з близьких джерел. А хто це джерело? Дружина? Діти? Але написали гарно. Якісь пропозиції були, та вони мене не влаштували", - розповів Блохін.