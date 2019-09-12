Джерело - footboom.com.
Олег Блохін спростував інформацію про ймовірність очолити грецький ПАОК.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"А журналісти, які писали про ПАОК, не повідомили, що я можу очолити "Реал" чи "Барселону"? Ні? Дуже шкода.
Які перемовини? З ПАОК? Я поки не маю жодного уявлення про це. Не знаю, звідки така інформація. Сам сміявся, коли прочитав. Журналісти написали, що їм стало відомо з близьких джерел. А хто це джерело? Дружина? Діти? Але написали гарно. Якісь пропозиції були, та вони мене не влаштували", - розповів Блохін.
Раніше повідомлялося, що Блохін може очолити ПАОК.
Нагадаємо, 44 роки тому Блохін забив легендарний гол у ворота Баварії.