Олександрія добре рухається без м’яча та добре бореться у штрафному майданчику.

Про це розповів головний тренер Дніпра-1 Дмитро Михайленко.

"Звертаємо увагу на те, що суперник фізично дуже добре готовий. Олександрія — команда, яка грає у силовий футбол і добре працює без м’яча, а крім того швидко рухається і добре бореться у штрафному майданчику суперника. Тому ми маємо бути готовими до таких моментів і уважними в плані боротьби, оскільки команда атакує великими силами при флангових прострілах. Треба буде грати уважно і не давати супернику доставляти м’яч до нашого штрафного майданчика", – розповів Михайленко.

Олександрія — бронзовий призер минулого чемпіонату країни, а гра проти таких статусних суперників, додає команді правильного налаштування на гру", - розповів Михайленко.