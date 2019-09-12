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Самбрано хоче пробитися у першу команду Динамо

Сьогодні 12:29 156 0
Карлос Самбрано прокоментував своє майбутнє у Динамо
Самбрано хоче пробитися у першу команду Динамо
#Самбрано, #Динамо, #УПЛ

Джерело - sport.ua.

Центральний захисник  Карлос Самбрано хоче грати за першу команду київського Динамо.

Про це розповів сам чилійський легіонер.

"Я спробую пробитися в першу команду Динамо, тому що в останні місяці у мене не було хорошого часу там. Але важливо спробувати завоювати місце в основному складі, щоб потім мати кращі умови. Проте, вважаю, що останнім часом я добре працював, але моя праця не була помічена у першій команді", - розповів Самбрано.

Раніше, Динамо дозаявило Самбрано на сезон в УПЛ.

Нагадаємо, Динамо розірвало контракт з сербським захисником.

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