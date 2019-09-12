Центральний захисник Карлос Самбрано хоче грати за першу команду київського Динамо.

Про це розповів сам чилійський легіонер.

"Я спробую пробитися в першу команду Динамо, тому що в останні місяці у мене не було хорошого часу там. Але важливо спробувати завоювати місце в основному складі, щоб потім мати кращі умови. Проте, вважаю, що останнім часом я добре працював, але моя праця не була помічена у першій команді", - розповів Самбрано.