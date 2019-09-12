Віктор Коваленко прокоментував критику на свою адресу

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко відповів на критику глави департаменту Динамо з роботи із засобами масової інформації Миколи Несенюка.

Про це гравець розповів у Instagram.

Микола Несенюк розкритикував півзахисника через його гру у збірній України. Зокрема вказав, що після заміни Ковеленка гра національної команди наладилась, після чого підопічні Шевченка змогли забити два м’ячі.

Хавбек Шахтаря вирішив відповісти на критику зі сторони Несенюка.

"Вашими молитвами", - написав Ковеленко у Instagram.

Раніше, Шевченко назвав проблему збірної України.

Також, Коноплянка вказав на відсутність ключового гравця збірної України.