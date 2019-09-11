У наступному сезоні команди Олімпіка гратимуть у всіх молодіжних турнірах

У наступному сезоні клуб Олімпік буде представлений у турнірах U-21 і U-19.

Про це гендиректор клубу Олексій Антонов football.ua.

"Ми оплатили в УАФ величезні гроші на розвиток дитячого футболу в Україні. Це як компенсація, що ми не можемо виставити поки свої команди на молодіжні турніри УПЛ і лігу ДЮФЛ.

З наступного року ми почнемо збирати молодіжні команди, які в наступному сезоні гратимуть у всіх молодіжних турнірах", - сказав Антонов.