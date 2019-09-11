Динамо подарувало звільненим морякам абонементи на домашні матчі і клубну атрибутику

Футболісти презентували Суперкубок України

Джерело - ФК Динамо.

Гравці і тренерський штаб Динамо провели зустріч зі звільненими з російського полону українськими моряками.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Кияни подарували морякам абонементи на домашні матчі команди, клубну атрибутику, а також м'ячі, книги та клубні шарфи. Крім того, футболісти презентували виграний влітку Суперкубок України.

Разом з гравцями і тренерами на зустріч прибули легендарний гравець Динамо Володимир Мунтян та представники фан-клубу киян.

Раніше, гравці Динамо висловили претензії Михайличенку через Євтушенка.

Нагадаємо, лідер Динамо травмувався у матчі за збірну.