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Розлючені вболівальники ледь не вбили сина Лінекера на матчі в Африці

Сьогодні 21:25 215 0
Харрі знімав документальний фільм
Розлючені вболівальники ледь не вбили сина Лінекера на матчі в Африці
#Лінекер, #Африка

Джерело - football24.ua.

Розлючені вболівальники ледь не вбили сина Гаррі Лінекера Харрі, який знімав документальний фільм на матчі кваліфікації ЧС-2022 Сьєрра-Леоне – Ліберія (1:0).

Про це Гаррі Лінекер заявив Mirror.

"Він був в Сьєрра-Леоне, працював над офіційним матчем місцевої збірної та Ліберії. Ліберія перемогла 3:1 в першому матчі, вони там знімали на камеру фанатів, роздягальню і все, що відбувалося за лаштунками.

Загалом, мій Харрі ледь не позбувся життя, це було досить страшно. Сьєрра-Леоне потрібно було забити, тоді вони б пройшли далі за правилом виїзного гола. На останній хвилині гравець втратив цю можливість, пролунав свисток і тут почалися заворушення. Фанати вибігли на поле, кидали каміння.

Харрі стояв поруч з оператором. Коли натовп заповнив поле, вони розділилися, Харрі побіг в тунель в спробі сховатися. Туди прийшли фанати – 50 або 60 осіб, і напали на нього. Вони зривали з нього одяг, забрали телефон і витягли все з кишень. У нього були тільки сигарети. Харрі перебував у цьому жаху.

Я дізнався про це вчора ввечері та півночі не міг заснути. Зараз ним все в порядку, вже повертається додому. Це був останній день зйомок", - сказав Лінекер. 

Нагадаємо, збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією.

Раніше, нападник Шахтаря отримав травму у матчі Україна – Нігерія.

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