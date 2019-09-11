УЄФА визначилося з назвою нового клубного турніру

Новий турнір називатиметься Europa Conference League

Головний футбольний орган Європи УЄФА визначився з назвою нового клубного турніру, який стане третім за значущістю після Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Про це повідомляє Bild.

Турнір отримає офіційну назву Europa Conference League, що дослівно буде перекладається як Ліга конференцій. Офіційних заяв від УЄФА поки не було.

За попередньою інформацією, турнір стартує в сезоні- 2021/22. Формат турніру буде подібний до формату Ліги чемпіонів: 32 команди будуть розбиті на 8 груп. Переможці груп отримають путівки в 1/8 фіналу безпосередньо. Команди, що зайняли другі місця, зіграють стикові матчі з командами, що зайняли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.

Переможець Ліги конференцій отримає пряму путівку в груповий етап Ліги Європи на наступний сезон.

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