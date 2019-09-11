У літнє трансферне вікно агенти Неймара робили все можливе, аби гравець повернувся у Барселону.

Про це розповів батько та агент футболіста Неймар да Сілва.

"Як агент, ти відчуваєш себе безпорадним, тому що немає ніякої можливості для зміни клубу. У контракті Неймара немає пункту про відступні чи розрив угоди, і це все ускладнює. Ми не домовилися.

"Ней був дуже щасливий у Барселоні. Коли його друзі по роздягальні "синьо-гранатових" запитали, чи повернеться він, то його це зворушило. Ми намагалися дійти згоди, робили все можливе. Мабуть, те, що ми маємо зараз – найкращий можливий результат", – розповів Неймар да Сілва.