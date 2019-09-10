Президент Ювентуса закликав скоротити провідні європейські ліги

Джерело - football.ua.
Переобраний на новий чотирирічний термін на посаді голови Європейської клубної асоціації Андреа Аньєллі вважає, що з реформою єврокубків необхідно змінити і формат національних чемпіонатів.
Про це повідомляє офіційний сайт ЄКА.
На думку президента Ювентуса, в зв'язку зі збільшенням кількості матчів у європейських турнірах необхідно скоротити кількість учасників Серії А, АПЛ, Бундесліги, Ла-Ліги і Ліги 1 з 20-ти до 18-ти.
Правда, цю пропозицію ще розгляне також обраний на найближчі чотири роки виконком організації, а потім це питання буде обговорюватися з керівництвом національних ліг.
Раніше, Дибала повернувся у розташування Ювентуса.
Нагадаємо, ПСЖ мав намір підписати Дибалу.