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Клуб Першої ліги підписав двох екс-гравців Маріуполя

Вчора 22:55 190 0
Молоді півзахисники поповнили склад Волині
Клуб Першої ліги підписав двох екс-гравців Маріуполя
#Волинь, #Маріуполь

Джерело - ФК Волинь.

Новими футболістами луцької Волині стали 19-річні півзахисники – Артур  Мурза та Іван Головкін.

Про це повдіомляє офіційний сайт луцького клубу.

Останньою командою обох новачків був Маріуполь, за який вони виступали за юнацькі, молодіжні команди та виходили на поле у рамках Прем’єр-ліги.

Артур Мурза при цьому є вихованцем школи Маріуполя, а Іван Головкін – вихованцем донецького Шахтаря, після якого виступав за херсонський Кристал ще у першості ААФУ, після чого приєднався до Маріуполя.

Раніше, Волинь зіграла внічию з Інгульцем. Михалик вийшов на заміну і отримав пошкодження.

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