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Збірна України розгромила Мальту у відборі на Євро U-21

Сьогодні 20:20 441 0
Два різні тайми у виконанні молодіжної збірної України
Збірна України розгромила Мальту у відборі на Євро U-21
#Мальта, #Україна

Джерело - Чемпіон.

У матчі відбору на молодіжне Євро-2021 збірна України святкувала перемогу над Мальтою.

Домашня поразка від фінів у першому турі у скрутне положення поставила українську молодіжку. То ж у звітному матчі потрібно була вкрай перемогу. І цю перемогу українці здобули, забивши ще до перерви три м’ячі. До перших двох м’ячів призвела активність Дубінчака  на лівому фланзі атаки. Третій забитий м’яч прийшов вже з правого флангу - Леднєв змістився до центру і з лінії карного майданчику вміло пробив у нижній ближній кут воріт суперника.

Другий тайм матчу був іншим, ніж перший. Українці збавили оберти своїх атак, моментів біля воріт гостей майже не було до 80-ої хвилини. І лише останні 10 хвилин основного часу зустрічі підопічні Ротаня провели активно. Після передачі Кожушка Цітаішвілі результативно пробив у дальній нижній кут воріт - 4:0. 

Кваліфікація до Євро-2021 U-21
Група 8, 10 вересня
Україна U-21 - Мальта U-21 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 17 Топалов, 2:0 - 21 Русин, 3:0 - 40 Леднєв, 4:0 - 83 Цітаішвілі

Україна: Білик - Дубінчак, Биков, Алібеков (Бабогло, 53), Мілованов - Топалов (Цітаішвіллі, 53), Шапаренко (Смирний, 53), Чех, Чеберко, Леднєв (Мудрик, 77), Русин (Кожушко, 68).

Мальта: Велла, Борг, Каміллері, Пулліс (Зираф, 46), Швереб, Шоу, Брінка (Елоуні, 89), Грех, Бірман (Бусутіл, 77), Танті (Фігієрі ,59), Самсоне.

Попередження: Швереб 38

Раніше, Ротань довикликав Кожушка у збірну України U-21.

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