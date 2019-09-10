Циганик: Між гравцями Динамо і Михайличенком конфлікту немає

Між гравцями київського Динамо і головним тренером Олексієм Михайличенком немає конфлікту.

Про це заявив ведучий Циганик Live Ігор Циганик на FootballHub.

"Конфлікту як такого немає. Триває робочий процес. Змінився головний тренер і змінилися вимоги до футболістів.

У Хацкевича були прекрасні відносини з футболістами, але вони перейшли кордон, і почалася якась фамільярність. На тренуваннях, ще десь. Чи не зумів Хацкевич знайти необхідні вимоги до гравців.

Михайличенко поставив перед командою нові вимоги, вказав, на що не закриватиме очі. І зараз футболістам потрібно розібратися, чи можуть вони виконувати ці вимоги. І тут йде абсолютно нормальний діалог, навіть якщо він йде в якомусь певному конфлікті.

Михайличенко вимагає функціональної готовності гравців. Він побачив, що команда десь не готова, і дав навантаження. Деякі гравці до такого не звикли і починають не розуміти, що відбувається.

Цей шлях повинен дати результат. Спочатку підготувати команду функціонально, а далі будувати тактику. Адже та гра, яку будує Михайличенко, вимагає серйозної фізичної підготовки. Футболісти повинні послухати тренера, їм зараз потрібно думати про те, щоб виходити на поле і грати.

Конфлікту немає, є діалог. Можливо, не завжди в позитивному ключі він проходить, але це робочий процес", - сказав Циганик.