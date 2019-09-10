Палкін: Підписали Вітао за півгодини до закриття трансферного вікна

Палкін про підписання Вітао

Джерело - Чемпіон.

Шахтар за півгодини до завершення трансферного вікна встиг підписати 19-річного захисника Палмайраса Вітао, якого клуб запримітив ще близько півроку тому.

Про це повідомив гендиректор клубу Сергій Палкін в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Віта ми підписали фактично за півгодини до закриття трансферного вікна. І заявили ми його хвилин за 15 до закриття. Був досить серйозний тиск. І головною людиною стає співробітник, який повинен був швидко і правильно все вбити в комп'ютер. Ми хотіли придбати Вітао ще півроку тому, але ціна була дуже велика. Ми відклали це питання, але тепер повернулися, так як нас влаштувала ціна і було вирішено зробити інвестицію", - розповів Палкін.

Раніше повідомлялося, що перехід обійшовся клубу в 4 мільйони євро. Вітао вже приступив до роботи з командою.