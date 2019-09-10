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Саррі повернувся до роботи з Ювентусом після хвороби

Сьогодні 18:10 139 0
Керувати діями команди він зможе вже у найближчому турі
Саррі повернувся до роботи з Ювентусом після хвороби
#Саррі, #Ювентус

Джерело - Sport Arena.

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі повернувся до роботи з командою.

Про це повідомляє Tuttosport.

Початок сезону він пропустив через пневмонію, тому в перших матчах бьянконері в чемпіонаті Італії в нинішньому сезоні керував його асистент Джованні Мартушьелло.

Вже в поєдинку третього туру Серії А проти Фіорентини Саррі буде присутній на тренерській лаві Ювентуса.

Саррі очолив Ювентус влітку, до цього він протягом року працював в Челсі. Раніше в Італії Мауріціо був відомий по роботі з Наполі і Емполі.

Раніше, Дибала повернувся у розташування Ювентуса.

Нагадаємо, ПСЖ мав намір підписати Дибалу.

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