Саррі повернувся до роботи з Ювентусом після хвороби

Джерело - Sport Arena.
Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі повернувся до роботи з командою.
Про це повідомляє Tuttosport.
Початок сезону він пропустив через пневмонію, тому в перших матчах бьянконері в чемпіонаті Італії в нинішньому сезоні керував його асистент Джованні Мартушьелло.
Вже в поєдинку третього туру Серії А проти Фіорентини Саррі буде присутній на тренерській лаві Ювентуса.
Саррі очолив Ювентус влітку, до цього він протягом року працював в Челсі. Раніше в Італії Мауріціо був відомий по роботі з Наполі і Емполі.
Раніше, Дибала повернувся у розташування Ювентуса.
Нагадаємо, ПСЖ мав намір підписати Дибалу.