Голкіпер збірної України U-21: Ми оговталися після поразки від Фінляндії

Молодіжна збірна України після невдалого старту відбору Євро-2021 проти Фінляндії зможе краще зіграти з Мальтою.

У цьому впевнений голкіпер команди Олег Білик.

"Ми повністю готові до цієї гри, як морально, так і фізично. Думаю, ми вже оговталися після поразки від Фінляндії. Наступного дня після матчу ми відвідали дитячий будинок, відволіклися. Це додало нам гарного настрою. Ми були раді завітати до діточок. І ми, і вони отримали позитивні емоції.



Упевнений, у поєдинку з Мальтою ми викладемося на сто відсотків. Ми проаналізували свої помилки, тренери вказали нам на всі необхідні моменти. При підготовці ми розбирали гру суперника, а також тактику, яку будемо використовувати в цьому матчі", - сказав Білик.