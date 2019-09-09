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Голкіпер збірної України U-21: Ми оговталися після поразки від Фінляндії

Вчора 23:11 186 0
Білик про підготовку команди до Мальти
Голкіпер збірної України U-21: Ми оговталися після поразки від Фінляндії
#Білик, #Україна, #Мальта

Джерело - УАФ.

Молодіжна збірна України після невдалого старту відбору Євро-2021 проти Фінляндії зможе краще зіграти з Мальтою.

У цьому впевнений голкіпер команди Олег Білик.

"Ми повністю готові до цієї гри, як морально, так і фізично. Думаю, ми вже оговталися після поразки від Фінляндії. Наступного дня після матчу ми відвідали дитячий будинок, відволіклися. Це додало нам гарного настрою. Ми були раді завітати до діточок. І ми, і вони отримали позитивні емоції.

Упевнений, у поєдинку з Мальтою ми викладемося на сто відсотків. Ми проаналізували свої помилки, тренери вказали нам на всі необхідні моменти. При підготовці ми розбирали гру суперника, а також тактику, яку будемо використовувати в цьому матчі", - сказав Білик.

Раніше, Ротань довикликав Кожушка у збірну України U-21.

Нагадаємо, Україна поступилася Фінляндії у відборі на Євро-2021.

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