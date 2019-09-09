Палкін: Хотіли підписати Коноплянку ще 2 роки тому

Євген Коноплянка міг ще два роки тому перейти до донецького Шахтаря.

Про це в ефірі телеканалу Футбол 1 заявив гендиректор гірників Сергій Палкін.

"Ми хотіли придбати Коноплянку близько двох років тому. Півтора року точно. Ми зв'язувалися з Женею, виходили на Шальке. Неодноразово намагалися знайти з Шальке спільну мову.

Вони тоді і розраховували на нього, і просили великі гроші. Тому тільки зараз вдалося домовитися. Коноплянка хоче регулярно грати, і грати в хорошому клубі. Я впевнений, що він отримає все це в Шахтарі", - сказав Палкін.