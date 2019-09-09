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Палкін: Хотіли підписати Коноплянку ще 2 роки тому

Вчора 21:40 180 0
Гендиректор про підписання Коноплянки
Палкін: Хотіли підписати Коноплянку ще 2 роки тому
#Палкін, #Коноплянка

Джерело - footballua.tv.

Євген Коноплянка міг ще два роки тому перейти до донецького Шахтаря.

Про це в ефірі телеканалу Футбол 1 заявив гендиректор гірників Сергій Палкін.

"Ми хотіли придбати Коноплянку близько двох років тому. Півтора року точно. Ми зв'язувалися з Женею, виходили на Шальке. Неодноразово намагалися знайти з Шальке спільну мову.

Вони тоді і розраховували на нього, і просили великі гроші. Тому тільки зараз вдалося домовитися. Коноплянка хоче регулярно грати, і грати в хорошому клубі. Я впевнений, що він отримає все це в Шахтарі", - сказав Палкін.

Нагадаємо, Коноплянка дебютував у складі Шахтаря.

Раніше, Шахтар дозаявив Коноплянку на Лігу чемпіонів.

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