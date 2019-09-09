Коноплянка: Якщо вийду на поле, це буде для мене другим дебютом

29-річний вінгер донецького Шахтаря і збірної України Євген Коноплянка на Дніпро-Арені може мати другий дебют.

"Радий всіх вас бачити і повернутися додому. Що стосується оцінки мого нинішнього стану, то краще спитати у тренерського штабу нашої команди. Тренери оцінюють ступінь готовності кожного футболіста. Можу сказати, що я себе добре почуваю, у мене, нарешті, "вільна" голова, готовий на все.

Якщо мені завтра буде надано шанс вийти на поле, то це буде для мене другим дебютом. А в цілому, що стосується гри, то знаю, що завтра буде спекотно", - сказав Коноплянка.