Шевченко: Я радий, що Коноплянка знайшов собі новий клуб

Для збірної України важливо, щоб Коноплянка планомірно і ефективно набирав ігрову форму.

Про це заявив наставник національної збірної України Андрій Шевченко.

"Протягом літа Євген чекав трансферу, і, нарешті, дочекався. Не зовсім у нього вийшло провести це літо в тренувальному процесі з командою, ми прекрасно це розуміємо і знаємо все про його стан. Радий, що Євген, в результаті, знайшов собі новий клуб.

Це плюс для всіх - і для нього, і для збірної України, і для вболівальників. Для будь-якого футболіста дуже важливо мати ігрову практику. А щодо того, скільки ігрового часу буде надано Євгену в завтрашньому матчі, то дайте можливість визначитися з цим тренерському складу.

Нам важливо, щоб Коноплянка планомірно і ефективно набирав ігрову форму", - сказав Шевченко.