Шевченко: Непросто знайти у суперники європейську збірну

Тренерський штаб збірної України знайшов дуже гарну африканську команду.

Про це заявив наставник національної збірної України Андрій Шевченко.

"Знайти зараз в спаринг-партнери європейську команду дуже важко, оскільки всі вони, грають у відбірковому циклі Євро-2020. Дуже мало, хто в ці дні не має в своєму графіку таких поєдинків. У тих же збірних, хто, як і ми, в поточному турі відбору не грають, мають давні домовленості про спаринги.

Так що було непросто знайти в суперники європейську національну команду, але ми знайшли дуже гарну африканську команду. Це бронзовий призер Кубка африканських націй, збірна Нігерії фізично дуже сильна, з хорошими виконавцями в складі, багато з яких виступають в англійських клубах. Тому впевнений, що нас чекає цікава гра", - сказав Шевченко.