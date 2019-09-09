Визначено лідера з продажів телеправ в АПЛ

Ліверпуль заробив найбільше від продажу телеправ

В Англії оприлюднили дані про доходи європейських клубів від телевізійних прав за сезон-2018/19.

Про це повідомляє The Mirror.

Лідером за цим показником є ​​Ліверпуль, який заробив від телетрансляцій 152 мільйони фунтів стерлінгів. На другому місці розташувався чемпіон АПЛ Манчестер Сіті, у якого на 1 мільйон менше.

Челсі, Тоттенгем, Манчестер Юнайтед і Арсенал отримали доходи в розмірі понад 140 мільйонів фунтів. Евертон та Вулвергемптон заробили 129 і 127 мільйонів відповідно. Для порівняння Барселона за цим показником заробила 130 мільйонів, Баварія 87,6 мільйона фунтів, а Ювентус лише 76,5 мільйона.

Таким чином мюнхенський клуб отримав від продажу телевізійних прав менше ніж Кардіфф, Фулгем і Хаддерсфілд. Останній здобув лише три перемоги у минулому сезоні і вилетів у Чемпіоншип, але все одно заробив при цьому на 8 мільйонів фунтів більше від Баварії, яка стала чемпіоном Німеччини і вийшла в плей-офф Ліги чемпіонів.

Раніше, Ван Дейк узгодив новий контракт із Ліверпулем.

Нагадаємо, екс-гравець Ліверпуля може перейти у Шахтар.