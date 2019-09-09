Ворскла з Динамо зіграє 22 вересня. Затверджено дата та час початку матчів 8-10 турів УПЛ

Джерело - УПЛ.
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 8, 9 та 10 турів Favbet Ліги сезону 2019/20 років.
8 ТУР
20 вересня — п'ятниця
Дніпро-1 — Карпати 19:00
21 вересня — субота
Львів — Олімпік 14:00
Зоря — Маріуполь 17:00
22 вересня — неділя
Десна — Шахтар 14:00
Ворскла — Динамо 17:00
Колос — Олександрія 19:30
9 ТУР
27 вересня — п'ятниця
Шахтар — Ворскла 19:00
28 вересня — субота
Карпати — Колос 17:00
Олександрія — Львів 19:30
29 вересня — неділя
Маріуполь — Десна 14:00
Динамо — Дніпро-1 17:00
Олімпік — Зоря 19:30
10 ТУР
5 жовтня — субота
Ворскла — Маріуполь 14:00
Десна — Олімпік 17:00
Львів — Зоря 19:30
6 жовтня — неділя
Дніпро-1 — Шахтар 14:00
Колос — Динамо 17:00
Олександрія — Карпати 19:30
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Раніше, збірна України провела перше тренування на Дніпро-арені.