Ворскла з Динамо зіграє 22 вересня. Затверджено дата та час початку матчів 8-10 турів УПЛ

Розклад матчів трьох турів УПЛ

Джерело - УПЛ.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 8, 9 та 10 турів Favbet Ліги сезону 2019/20 років.

8 ТУР

20 вересня — п'ятниця

Дніпро-1 — Карпати 19:00

21 вересня — субота

Львів — Олімпік 14:00

Зоря — Маріуполь 17:00

22 вересня — неділя

Десна — Шахтар 14:00

Ворскла — Динамо 17:00

Колос — Олександрія 19:30

9 ТУР

27 вересня — п'ятниця

Шахтар — Ворскла 19:00

28 вересня — субота

Карпати — Колос 17:00

Олександрія — Львів 19:30

29 вересня — неділя

Маріуполь — Десна 14:00

Динамо — Дніпро-1 17:00

Олімпік — Зоря 19:30

10 ТУР

5 жовтня — субота

Ворскла — Маріуполь 14:00

Десна — Олімпік 17:00

Львів — Зоря 19:30

6 жовтня — неділя

Дніпро-1 — Шахтар 14:00

Колос — Динамо 17:00

Олександрія — Карпати 19:30

Нагадаємо, Шевченко анонсував зміни у складі збірної України у матчі проти Нігерії.

Раніше, збірна України провела перше тренування на Дніпро-арені.