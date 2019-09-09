Екс-чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (28-0-1, 20 КО) не хоче відкладати реванш із Деонтеєм Вайлдером (41-0-1, 40 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я чув, що Вайлдер говорив про своє бажання заплатити мені, щоб я відмовився від бою з ним. Але я не візьму 50 млн доларів за відмову від цього поєдинку, оскільки гроші для мене майже нічого не значать. Мене хвилюють тільки перемоги.

Правда полягає в тому, що Вайлдер не хоче битися зі мною. Він не зміг мене побити після трирічного простою. Йому не вдалося перемогти мене навіть після двох нокдаунів. Так що у Вайлдера немає шансів на перемогу. Мене не хвилює, що він володіє 104 поясами. Пояси - чудова річ, але між мною і Деонтеєм Вайлдером стоїть щось більше. Я хочу побити цього хлопця", – розповів Ф’юрі.